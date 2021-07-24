В России создадут беспилотный демонстратор сверхзвукового самолета

Российская компания «Кронштадт» создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора группы компаний Сергея Богатикова.

«Мы сейчас активно будем взаимодействовать с НИЦ Жуковского и ЦАГИ по поводу создания демонстратора сверхзвукового самолета. Причем подчеркиваю: предполагается именно демонстратор в беспилотном варианте», — рассказал глава «Кронштадта».

По словам Богатикова, авиалайнер будет с опциональным пилотированием: летчики будут находиться в самолете на случай сложных или нештатных ситуаций, все остальное время самолет будет лететь в автоматическом режиме.

Ранее российский зенитный ракетный комплекс «Прометей» назвали особенным вызовом для НАТО. «С-500 — гораздо более мощное средство ПВО, чем его предшественник С-400. Способность такого оружия поражать гиперзвуковые ракеты станет новым, особенным вызовом для альянса», — утверждается в статье.