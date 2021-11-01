Прическа как у Мардж Симпсон прославила девушку в сети

Дизайнер из Калифорнии создала высокий парик как у персонажа американского мультсериала «Симпсоны» и прославилась в сети. На ее видео в TikTok обратили внимание Newsweek.

На кадрах размещенного в соцсети ролика Кадеджа Бэйлор (Kadejah Baylor) рассказала, что захотела перевоплотиться в Мардж Симпсон на Хеллоуин. Девушка долго не могла найти подходящий парик в интернете и решила сделать его самостоятельно из специального каркаса, синей пряжи и клея. Так, за 72 фунта стерлингов (семь тысяч рублей) ей удалось соорудить 60-сантиметровую прическу как у героини мультфильма.

Публикация стала вирусной и набрала 3,2 миллиона просмотров и 448 тысяч лайков. Позже Бэйлор разместила другое видео, на котором она позирует в парике, облегающем платье мятного цвета и самодельном ожерелье из красных бус.

Пользователи сети оценили внешний вид модельера в комментариях. «Как круто! Поздравляю, тебя опубликовали во многих СМИ! Ты очень талантливая», «Это официально самый лучший косплей на Мардж», «Теперь это произведение искусства», «Самая идеальная Мардж, которую я когда-либо видела», «Сногсшибательно», — хвалили они.

Ранее в ноябре тучная певица Lizzo прошла по улицам Лос-Анджелесе в костюме Малыша Йоды в честь Хеллоуина и стала мемом в соцсетях. Папарацци сняли поп-исполнительницу в бежевом длинном пальто и светлом парике. Ее образ дополнили зеленый грим, а также длинные уши и ногти.