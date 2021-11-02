Российские вертолеты заметили на севере Сирии

Недалеко от города Эль-Баб в сирийской провинции Алеппо снова заметили российские вертолеты. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель», а также публикует кадры, ранее появившиеся в сети.

На них запечатлены, предположительно, вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

Это уже второе сообщение о том, что Россия усиливает активность в Сирии у границ с Турцией на фоне военной операции, которую якобы готовит Анкара. Так, 1 ноября у авиабазы в городе Эль-Камышлы на севере Сирии заметили шесть вертолетов и один самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России. Кроме того, в конце ноября на севере арабской республики прошли крупные учения ВКС России и правительственных сил официального Дамаска.

Турция может начать военную операцию против курдско-арабских формирований «Сирийских демократических сил» уже 2 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.