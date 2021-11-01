У сирийско-турецкой границы заметили шесть вертолетов и один истребитель России

На снимках авиабазы в Сирии заметили шесть вертолетов и один истребитель ВКС России

Шесть вертолетов и один самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили на актуальном снимке авиабазы в городе Эль-Камышлы на севере Сирии, у сирийско-турецкой границы. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Предполагается, что самолет — это истребитель Су-34 или Су-35.

Telegram-канал напоминает, что Министерство обороны России усиливает региональную авиационную группировку в связи с тем, что Турция может вскоре начать новую военную операцию в регионе. В регион перебросили ударные вертолеты Ми-8АМТШ и Ка-52 «Аллигатор», а также истребители Су-35С и истребители-бомбардировщики Су-34.

Кроме того, в конце ноября на севере Сирии прошли крупные учения ВКС России и правительственных сил страны.

28 октября источник РИА Новости в сирийской оппозиции заявил, что турецкая армия готовится к двум новым военным операциям в Сирии: одна пройдет в провинции Идлиб на севере-западе, вторая — в провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны. Они могут начаться в любой момент без предварительного объявления.

