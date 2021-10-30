В Сирии два военных получили ранения при атаке Израиля

Замруководителя ЦПВС Кулить: два сирийских военных ранены при атаке F-16 Израиля

Два сирийских военных получили ранения при атаке истребителей Израиля F-16 в районе Голанских высот. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, передает ТАСС.

Информация об атаке появилась ранее 30 октября. Как подтвердил Кулить, сирийские системы ПВО с применением зенитного ракетного комплекса «Бук-М2Э» уничтожили две ракеты, выпущенные F-16 Израиля.

«30 октября с 12:25 до 12:28 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми ракетами Delilah по объектам ПВО САР, находящимся в 20 км западнее и в 12 км северо-западнее Дамаска», — отметил Кулить.

Ранее 30 октября сирийское агентство SANA сообщило, что в пригороде Дамаска началась ракетная атака. Отмечалось, что Израиль начал атаковать с севера Палестины ряд значимых объектов ракетами класса «земля-земля».