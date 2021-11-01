Анкара опровергла слова о размещении российской техники у границы Турции и Сирии

Анкара опровергает информацию о базировании российской техники у границы Турции и Сирии на северо-востоке арабской республики. Об этом пишет телеканал NTV со ссылкой на источники в Министерстве обороны Турции.

Так прокомментировали слова о том, что Россия якобы разместила несколько вертолетов и самолет на базе в городе Эль-Камышлы в сирийской Эль-Хасаке. Об этом ранее писал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Ранее этот же Telegram-канал сообщал, что Минобороны России усиливает региональную авиационную группировку в связи с тем, что Турция может вскоре начать новую военную операцию в регионе. По словам источников в сирийской оппозиции, одна пройдет в провинции Идлиб на севере-западе, вторая — в провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны. Они могут начаться в любой момент без предварительного объявления. Отмечалось, что в регион перебросили ударные вертолеты Ми-8АМТШ и Ка-52 «Аллигатор», а также истребители Су-35С и истребители-бомбардировщики Су-34.