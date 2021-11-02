Звезды придумали способ выгодно показать фигуру на фото и запустили тренд

Знаменитости придумали способ выгодно показать фигуру на фото и запустили новый тренд. На размещенные в соцсетях снимки обратили внимание журналисты Daily Mail.

Звезды массово начали фотографироваться спиной к камере, придерживая ягодицы руками, тем самым зрительно увеличивая их объем. Описанными кадрами, в частности, поделились модели Эмили Ратаковски, Белла Хадид, Деми Роуз, Темми Хемброу, а также предпринимательница Кайли Дженнер, ее сестра супермодель Кендалл Дженнер и другие.

Например, Ратаковски в своем Instagram-аккаунте опубликовала снимок, на котором демонстрирует подтянутое тело в разноцветном бикини, ярко-розовом топе с длинными рукавами и соломенной шляпе с широкими полями.

Деми Роуз в свою очередь разместила в соцсетях фотографию в аналогичной позе в черном слитном купальнике во время отдыха. В то же время Тэмми Хемброу снялась в спортивном костюме серого цвета, состоящем из кроп-топа с длинными рукавами и легинсов.

В октябре девушка раскрыла секрет идеальной внешности блогеров на фото в соцсетях. На размещенных в сети кадрах Рикки (Rikki) объяснила, что большинство снимков в интернете являются фальшивыми. По ее словам, большинство юзеров используют специальное приложение для ретуши Face App, благодаря которому можно скрыть все недостатки и подчеркнуть достоинства внешности.