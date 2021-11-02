Женщина потратила три миллиона рублей ради внешности Барби

Англичанка изменила внешность, чтобы в образе Барби заработать на продаже откровенных фото

Жительница Англии потратила несколько миллионов рублей ради внешности как у куклы Барби и поделилась опытом. Соответствующая история появилась на Daily Star.

29-летняя Грейс Тейлор (Grace Taylor) объяснила, что в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса потеряла работу менеджера телекоммуникационных проектов. По ее словам, из-за недостатка денег она чуть не потеряла свой дом, и поэтому решила срочно найти новый способ заработка.

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Тейлор решила попробовать продавать откровенные фото на платформе Only Fans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Для этого ей нужно было изменить свою внешность. Англичанка окрасила волосы в светлый цвет, увеличила губы и грудь, а также сделала подтяжку лица. Преображение обошлось героине материала в 30 тысяч фунтов стерлингов (три миллиона рублей).

На данный момент женщина зарабатывает 10 тысяч фунтов стерлингов (один миллион рублей) в месяц. «До 2020 года я работала на различных скучных административных должностях и всегда задавалась вопросом, могу ли я заняться чем-то более полезным. Теперь я работаю в индустрии развлечений для взрослых под псевдонимом Мэддисон Фокс (Maddison Fox)», — поделилась она.

В январе модель Playboy сутками носила корсет на карантине и обрела внешность Барби. 27-летняя Ясмин Сантос (Iasmin Santos) провела карантин, введенный из-за вспышки коронавируса, в Лондоне. В это время она постоянно носила корсет, чтобы уменьшить объем талии, и также пересмотрела свой рацион питания, выполняя домашние тренировки.