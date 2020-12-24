«Живая Барби» раскрыла секрет своей кукольной внешности без пластики

Жительница Шотландии, которая никогда не прибегала к пластическим операциям, раскрыла секрет своей кукольной внешности. Информация появилась на сайте издания Daily Mail.

20-летняя Элизабет Смит (Elizabeth Smith) рассказала журналистам, что незнакомцы часто называют ее «живой версией Барби», однако сама она не замечает сходств с игрушкой. «Я воспринимаю это как комплимент», — подчеркнула девушка. Героиня материала считает, что ее сравнивают с Барби из-за яркого макияжа и объемной прически.

По словам шотландки, многие фанаты подозревают ее в том, что она делала пластические операции. Однако девушка заявила, что ее стройная фигура — это результат хорошей генетики, а не хирургического вмешательства.

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Согласно материалу, при создании модных образов девушка вдохновляется не нарядами Барби, а стилем своей матери. Несмотря на это, фанаты часто сравнивают ее вещи с фирменной одеждой куклы. «Мода — мое главное хобби. Люди постоянно делают комплименты моему внешнему виду», — отметила Смит и добавила, что часто шьет вещи собственного дизайна на заказ.

Кроме того, шотландка отметила, что девушки часто спрашивают ее, как она укладывает волосы. Смит объяснила, что уже много лет завивает пряди с помощью плойки и делает начес. «Мои натуральные волосы от природы очень объемные, поэтому мне проще сделать такую прическу», — заключила она.

Ранее в декабре еще одна женщина с внешностью куклы Барби убедила ребенка сделать пластику ради красивых снимков. Марсела Иглесиас посоветовала 19-летнему сыну Родриго изменить форму носа, чтобы он чувствовал себя увереннее во время фотосессий.