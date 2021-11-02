Россиянам рассказали о потенциале туристических поездок на космодром Восточный

Потенциал туристических поездок на космодром Восточный огромный, в 2021 году на нем было проведено рекордное количество пусков. Об этом рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, передает РИА Новости.

«Я считаю, что потенциал туризма на космодром Восточный огромный. Особенно если заодно можно будет посетить и Китай — на канатной дороге туда и обратно. У нас в области в целом хороший потенциал в контексте промышленного туризма: газоперерабатывающий завод, строящийся газохимический комплекс, три гидроэлектростанции», — отметил глава региона.

При этом он подчеркнул, что развитие туризма в Приамурье упирается в вопросы транспортной инфраструктуры. В контексте этого разговора Орлов напомнил о строительстве нового международного терминала аэропорта Благовещенска. Там должна появится взлетно-посадочная полоса, которая сможет принимать широкофюзеляжные самолеты. Запустить ее планируется в 2023-2024 годах.

«Кстати, на космодроме Восточный тоже строится взлетно-посадочная полоса», — сказал Орлов.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что Илона Маска могут пригласить на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди. Он добавил, что с Восточного планируют запустить новый пилотируемый корабль «Орел». Первый тестовый полет намечен на декабрь 2023 года.