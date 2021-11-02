Врио губернатора Ярославской области заразился коронавирусом

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем Instagram.

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По словам политика, из-за положительного результата ПЦР-теста он будет работать из дома и проведет во вторник, 2 ноября, еженедельную планерку и несколько совещаний онлайн.

«В целом чувствую себя неплохо. Надеюсь, благодаря вакцинации перенесу болезнь в легкой форме. Берегите себя и соблюдайте меры безопасности! Это важно. Для всех. И очень нужно врачам», — сообщил врио губернатора в социальной сети.

Ранее вспышка коронавируса произошла в окружении президента Владимира Путина. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, десятки заболевших COVID-19 в окружении главы государства — это люди, обеспечивающие его работу, быт, а также безопасность. Почти все, кто работает в контакте с президентом, прошли вакцинацию, что защищает их от тяжелого течения болезни, подчеркнул представитель Кремля.