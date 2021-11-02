Суд перенес решение по компенсациям жертвам катастрофы MH17

Суд перенес принятие решения по искам родственников жертв крушения рейса MH17 на востоке Украины. Его рассмотрят в Нидерландах в декабре, сообщает председательствующий судья Хендрик Стинхейс. Цитату приводит РИА Новости.

Иски касаются вопроса о компенсациях жертвам катастрофы. Этот блок слушаний начнется 10 декабря.

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Ранее предполагалось, что иски семей погибших начнут рассматривать 9 ноября.

Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины в июле 2017 года. На борту находились 298 человек, они погибли. По мнению следователей, к авиакатастрофе причастны Пулатов, а также граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в содействии передвижению ЗРК «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер. Москва отрицает свою причастность к крушению самолета.