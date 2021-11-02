Приговоренного к пожизненному сроку миллионера обвинили в еще одном убийстве

Американскому миллионеру Роберту Дерсту (Robert Durst), ранее приговоренному к пожизненному заключению за убийство своей подруги, предъявили еще одно обвинение. Об этом сообщает The New York Times.

Большое жюри округа Вестчестер в штате Нью-Йорк обвинило магната в сфере недвижимости в убийстве своей первой жены Кэтрин Дерст. По данным следствия, 29-летняя женщина пропала вечером 31 января 1982 года после очередной ссоры с мужем. На тот момент пара состояла в браке девять лет. Кэтрин не оставила никакой записки, ее тело так и не было найдено. Во время расследования исчезновения Дерст заявил, что в тот вечер посадил жену на поезд, однако не знает, что случилось с ней после этого. При этом подруга миллионера Сьюзан Берман обеспечила ему ложное алиби.

В октябре суд Лос-Анджелеса приговорил Дерста к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение за убийство 21-летней давности. Бизнесмена с состоянием 100 миллионов долларов признали виновным в убийстве его близкой знакомой Сьюзан Берман в 2000 году. Женщину обнаружили с огнестрельным ранением в голову в ее доме незадолго до того, как она должна была дать показания полицейским по делу об исчезновении жены бизнесмена.

Сам Дерст долгие годы утверждал, что не знает, что случилось с его супругой и кто убил Берман.