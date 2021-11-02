Кристен Стюарт объявила о помолвке с девушкой

Американская актриса Кристен Стюарт в ходе интервью радиоведущему Говарду Стерну объявила о помолвке со своей девушкой, сценаристкой Дилан Мейер. Ее слова приводит издание Daily Mail.

«Мы поженимся, мы обязательно сделаем это», — заявила артистка. Она пояснила, что Мейер, с которой они встречаются два года, сама сделала ей предложение.

В 2019 году Стюарт уже говорила о своей готовности жениться на сценаристке. Тогда во время разговора со Стерном она призналась, что планирует сама сделать предложение своей девушке. «Я очень импульсивная. Я не знаю, когда это произойдет, но, когда я впервые призналась ей в любви, мы просто сидели в каком-то баре», — отметила актриса. Она добавила, что у нее уже есть кое-какие идеи по поводу предложения, но она не готова озвучить их в эфире, так как это уже не будет сюрпризом для Мейер.

Тогда Стюарт заявила, что всегда серьезно относится к своим романам. Она подчеркнула, что ее связь с коллегой по фильму «Сумерки» Робертом Паттинсоном не была попыткой пиара, и назвала актера своей первой любовью.