В американской школе рассказали о рожденных злыми белых людях

В Вирджинии шестилетним школьникам рассказали о зле в белых людях с рождения

В одной из государственных школ штата Вирджиния (США) детям рассказали о рождающихся злыми белых людях. Об этом рассказала мать одной из учениц, пишет New York Post.

Выступая на совете школ округа Лаудон, она заявила, что после урока истории ее шестилетняя дочь спросила, правда ли она плохая, так как является белой. Женщина сочла мнение учителя расовой теорией и решила перевести ребенка в частную школу.

30 октября профессор женских, гендерных и африканских исследований в Ратгерском университете в Нью-Джерси Бриттни Купер (Brittney Cooper) заявила, что белые люди исторически «преданы своей идее быть злодеями». По ее словам, решить проблему превосходства белых можно было бы их «уничтожением». Темнокожая активистка призвала «избавиться от этих негодяев», при этом добавив, что «не верит в проект насилия».

В апреле в Нью-Йорке состоялся митинг в защиту жизней белых. Участие в нем принял всего один человек.