Темнокожая профессор назвала белых людей злодеями и призвала их уничтожать

«Профессор женских, гендерных и африканских исследований в Ратгерском университете в Нью-Джерси Бриттни Купер (Brittney Cooper) заявила, что белые люди исторически «преданы своей идее быть злодеями». »Об этом сообщает New York Post.

Соответствующее заявление она сделала во время обсуждения критической расовой теории. По мнению Купер, белые люди «настолько коррумпированы», что не способны доверить обществу перераспределять власть между разнородными группами людей. «Их мышление о власти настолько мрачно и духовно несостоятельно, что они... они боятся этого отказа от власти, поскольку не могут представить себе другого способа существовать», — сказала она.

По словам Купер, решить проблему превосходства белых можно было бы их «уничтожением». Темнокожая активистка призвала «избавиться от этих негодяев», при этом добавив, что «не верит в проект насилия». Она также отметила, что «глубоко верит в то, что у вещей, у которых есть начало, есть конец».

В своем выступлении Купер также отметила изменение демографии и снижение рождаемости среди белых людей. По ее мнению, только грядущие поколения смогут увидеть конец так называемой культурной войны.

В феврале президент США Джо Байден заявлял, что белые расисты — это главная террористическая угроза внутри США. Американский лидер назвал сторонников превосходства белой расы и членов ку-клукс-клана «самыми опасными людьми в США».