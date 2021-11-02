На картах Google нашли место с популярной заставки для Windows

Блогер нашел на картах Google место, где было сделано фото на обои Windows 10

Пользователь TikTok с ником @googlearthguy нашел на карте Google точное место, в котором была сделана фотография, ставшая популярной заставкой для операционной системы Windows 10. Видео собрало около 18 миллионов просмотров.

Автор ролика отыскал место, использованное в качестве обоев для Windows, в Новой Зеландии. Постепенно увеличивая масштаб карты, блогер оказался на пляже Варарики (Wharariki). Там тиктокер показал острова Арчвей — местную достопримечательность, сфотографированную для заставки.

О том, что новозеландские острова попали на обои операционной системы, говорится и на официальном форуме Windows. Изображение используется как стандартный экран блокировки и один из вариантов обоев рабочего стола в операционной системе.

Ранее британский школьник Рори Чепмен увидел на картах Google место под названием «Отверстие, ведущее к центру Земли». Он рассказал, что изучал карту в поисках места для семейной прогулки. Во время исследования он наткнулся на архипелаг островов Хилбр на северо-западе Англии — местный заповедник. На одном из островов мальчик увидел значок туристической достопримечательности с необычным названием.

