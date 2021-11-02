Муж превратил в «угадайку» новость о смерти родственника

Пользовательница Reddit рассказала, как ее муж превратил в «угадайку» новость о смерти ее близкого родственника.

Женщина пояснила, что зашла в комнату, где ее мобильный телефон лежал на зарядке. Она увидела, что ей звонит муж и ответила на звонок. Мужчина спросил, почему жена не отвечает на звонки сестры. Автор поста поинтересовалась, в чем дело, на что муж ответил ей, что узнал от нее новость о смерти члена семьи.

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«К этому моменту меня трясло. Я ждала, что он сообщит мне новость, но он сказал: “Угадай кто!” Я злобно сказала ему, чтобы он прекратил это и сообщил мне, но он все еще думал, что заставить меня угадывать — это нормально. Тогда у меня сдали нервы. Я наорала на него, повесила трубку и позвонила сестре», — заявила она. Оказалось, что их 21-летний младший брат разбился на мотоцикле и погиб.

Не дожидаясь возвращения мужа, женщина поехала к своей семье. «Я очень тяжело восприняла эту новость, так как это мой младший брат, которого я обожала, и мой муж знал, как я заботилась о нем. Я шесть часов ехала в свой родной город, и мой муж был в бешенстве, когда узнал, что я не подождала его», — отметила пользовательница Reddit.

Женщина заявила мужу, что не хочет, чтобы он приезжал после того, как он себя повел. Мужчина оправдался тем, что пытался оградить ее от травмы и не хотел, чтобы новость стала для нее неожиданностью. «Он сказал, что моя злоба неадекватна, и я беспричинно вымещаю на нем свои негативные эмоции», — подчеркнула женщина.

Она отметила, что с тех пор не разговаривает с супругом, хотя тот призывает ее приехать домой и поговорить.

Пользователи Reddit в комментариях выразили сочувствие женщине и устыдили ее мужа. Один из них написал: «Как могла помочь эта “угадайка”? Тебе нужно перебрать в голове все возможные смерти родственников, пока ты не угадаешь правильного?» «Это ужасно! Все, что вы сделали, чтобы защитить себя после этого, очень даже можно понять!» — добавил другой.

Ранее сообщалось, что мать погибшего байкера из американского города Милликен, штат Колорадо, разбилась на принадлежавшем ему мотоцикле во время поминального мотопробега. Она потеряла управление и съехала в канаву.