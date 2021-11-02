Индекс Мосбиржи упал на 0,33 процента на закрытии торгов

Российский фондовый рынок закрылся падением основных биржевых индексов во вторник, 2 ноября. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 4207,53 пункта (минус 0,33 процента), индекс РТС — до 1850,83 пункта (минус 0,87 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» стали «Магнит» (плюс 1,73 процента, до 6649 рублей за акцию), «Яндекс» (плюс 1,18 процента, до 5959,6 рубля) и TCS Group (плюс 1,05 процента, до 7872,8 рубля). Больше всего подешевели бумаги «Роснефти» (минус 1,8 процента, до 630,35 рубля), «Новатэка» (минус 1,76 процента, до 1811,6 рубля) и «Газпрома» (минус 1,72 процента, до 352,91 рубля).

Курс доллара на 18:45 составлял 71,59 рубля (плюс 0,02 рубля), курс евро — 82,97 рубля (минус 0,12 рубля). Биткоин торговался по 63 877,6 доллара за монету (плюс 3,76 процента).

Нефть марки Brent торговалась по 84,37 доллара за баррель (минус 0,4 процента), марки WTI — по 83,36 доллара (минус 0,82 процента). Газовые фьючерсы стоили 820 долларов за тысячу кубометров.