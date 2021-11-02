Россиянин купил лотерейный билет и стал миллионером

Житель Башкирии купил лотерейный билет за 200 рублей и стал миллионером. Об этом со ссылкой на пресс-службу гослотереи сообщает «Башинформ».

Уточняется, что уфимец оформил покупку через сайт еще в октябре. Выигрыш россиянина составил 1 752 974 рубля. Личность везучего соотечественника представители гослотереи не раскрыли, сам он тоже пока не заявил о себе.

Ранее сообщалось, что житель американского города Александрия, штат Вирджиния, приобрел 20 одинаковых лотерейных билетов к одному розыгрышу и сорвал джекпот. Уильям Ньюэлл рассказал, что обычно ходит покупать лотерейные билеты в ближайшем магазине, но тут изменил привычке и решил принять участие в лотерее в онлайн-режиме. Американец купил к одному розыгрышу 20 одинаковых билетов.