Мужчина купил 20 лотерейных билетов и 20 раз выиграл

Мужчина изменил привычке ходить в один магазин и выиграл семь миллионов рублей

Житель американского города Александрия, штат Вирджиния, приобрел 20 одинаковых лотерейных билетов к одному розыгрышу и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

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Уильям Ньюэлл рассказал, что обычно ходит покупать лотерейные билеты в ближайшем магазине, но тут изменил привычке и первый раз решил приобрести их онлайн. Американец купил к одному розыгрышу 20 одинаковых билетов.

Выбранные мужчиной числа совпали с результатами розыгрыша. В результате каждый билет принес ему по пять тысяч долларов (355,8 тысячи рублей). Общая сумма его выигрыша составила 100 тысяч долларов (7,1 миллиона рублей). «Без сомнения, выиграть в лотерею — это хорошо», — подчеркнул он.

Ньюэлл отметил, что пока не придумал, как распорядится полученными деньгами.

Ранее сообщалось, что житель американского города Вестланд, штат Мичиган, сорвал джекпот в лотерею и разбогател после того, как поддался на уговоры продавца приобрести билеты. В результате один из купленных билетов сделал американца богатым.

