Покупатель поддался на уговоры продавца и разбогател

Житель американского города Вестланд, штат Мичиган, сорвал джекпот в лотерею и разбогател после того, как поддался на уговоры продавца приобрести билеты. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

«Я регулярно захожу в магазин, но обычно не играю в лотерею. Я разговаривал с продавцом, и он сказал: "Это твой счастливый день, Брюс! Ты должен попробовать". Я ответил ему, что послушаю его совет, и, так и быть, возьму пять билетов», — рассказал 69-летний Брюс Юдицки.

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В билете покупателя совпали все пять чисел, выпавших в результате розыгрыша. В результате купленный билет сделал американца богатым. Теперь мужчине полагается пожизненная выплата в 25 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей) ежегодно.

«На следующий день мне позвонили и попросили принести билет в магазин. Сначала я подумал, что что-то не так, но когда я приехал туда, они сказали, что продали выигрышный билет и уверены, что покупателем был я. Я не мог поверить своим ушам», — заявил американец.

Он намерен потратить выигрыш на оплату счетов и заботу о семье. «Я всегда думал, что когда выйду на пенсию, перееду в теплые края и куплю спортивный автомобиль. Затем я стал дедушкой, и все изменилось. Но я не хотел бы ничего менять. Жду не дождусь, когда смогу насладиться выигрышем вместе с семьей», — подчеркнул мужчина.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Боно, штат Арканзас, выиграла в лотерею благодаря ошибке кассира в продуктовом магазине. Случайно пробитый продавцом лотерейный билет обогатил женщину на миллион долларов (70,2 миллиона рублей).

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