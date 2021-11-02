В России арестовали экс-владельца подрядчика мегапроекта

Экс-владелец одного из крупнейших подрядчиков РЖД «Спецтрансстрой», бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян арестован, пишет РБК со ссылкой на источники.
Рейльяна задержали на прошлой неделе, в связанных с ним структурах проводились следственные действия, уточняет близкий к силовым структурам собеседник издания. После задержания бизнесмена доставили в Иркутск.
До 2019 года компании Рейльяна получали от РЖД крупные подряды, связанные с российским мегапроектом, — строительством Восточного полигона Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. В период с 2016-го по 2019 год РЖД заключила со «Спецтрансстроем» и его дочерней компанией «Трансюжстроем» контракты на более чем 100 миллиардов рублей.
Собственником «Спецтрансстроя» предприниматель перестал быть осенью 2019 года. Тогда компанию возглавил бывший первый заместитель гендиректора «РЖД-Строй» Евгений Куманцов, а ее владельцем стал Роман Шленчак. С февраля «Спецтрансстрой» находится в стадии банкротства.
В конце июня президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД найти должностных лиц, ответственных за срыв сроков по Восточному полигону. Сообщалось, что в РЖД должны выполнить задачу к 1 июля, а Счетная палата будет проверять мегапроект до 15 января. Модернизация Восточного полигона — один из крупнейших российских инфраструктурных проектов. Предполагается, что в ее рамках провозная способность БАМ и Транссиба в направлении Дальнего Востока возрастет до 180 миллионов тонн до 2024 года.