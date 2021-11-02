Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов во вторник, 2 ноября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 4237,53 пункта (плюс 0,38 процента), индекс РТС остался на уровне закрытия предыдущих торгов — 1866,99 пункта.

Лидерами роста «голубых фишек» на 10:05 мск стали TCS Group (плюс 1,47 процента, до 7905 рублей за акцию), «Полюс» (плюс 0,69 процента, до 14 248 рублей) и «Полиметалл» (плюс 0,45 процента, до 1338 рублей). Больше всего подешевели бумаги «Газпрома», НЛМК и «Норникеля». Падение акций этих компаний не превысило 0,7 процента.

Курс доллара составлял 71,48 рубля (минус 0,08 рубля), курс евро — 82,95 рубля (минус 0,14 рубля). Биткоин торговался по 61 740,6 доллара за монету (плюс 1,66 процента).

Нефть продолжила рост — Brent подорожала до 85,16 доллара за баррель (плюс 0,45 процента), WTI — до 84,34 доллара (плюс 0,29 процента). Газовые фьючерсы на декабрь торговались по 840 долларов за тысячу кубометров.