Дерматовенеролог рассказала о необычном постковидном синдроме

Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева рассказала о необычном постковидном синдроме в беседе с телеканалом «Звезда».

Как рассказала врач, последствия болезни могут проявиться в виде тяжелого акне. «Возникает не покраснение, а элементы, связанные с васкулитом. В самом начале это похоже на синяк», — описала она. Специалист напомнила, что во время первой волны COVID-19 описывались симптомы в виде высыпаний на ногах, а иногда и на лице.

Скорогудаева отметила, что вирус попадает в организм через легкие, однако позже циркулирует по всему телу. «В частности, вот эти явления васкулита могут регистрироваться, но не в таком большом проценте. Кто-то не обращал внимания на ноги, а потом увидели что-то типа нескольких синячков. При этом процессе повреждаются сосуды», — добавила она.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала необычные последствия, с которыми сталкиваются люди, переболевшие дельта-штаммом коронавируса. По ее словам, в последнее время врачи стали чаще фиксировать более выраженную утомляемость, изменение голоса, нарушения памяти, снижение когнитивных функций.