Рыболов поймал огромного лосося и установил новый рекорд

В Нью-Джерси, США, рыболов поймал огромного лосося весом 3,9 килограмма и установил новый рекорд штата. Об этом сообщается на официальном сайте департамента дикой природы и рыболовства штата Нью-Джерси.

30 сентября Джо Сатковски из Хэмптона рыбачил на водохранилище Меррил-Крик. Для ловли он использовал спиннинг, а в качестве приманки — самодельный джиг. Вскоре на крючок Сатковски попался большой лосось.

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После того как рыбак вытащил улов из воды, ее измерили и взвесили. Длина рекордного лосося составляла 66 сантиметров, ширина — 41,2 сантиметра, а вес — 3,9 килограмма.

Департамент дикой природы и рыболовства штата Нью-Джерси подтвердил, что Сатковски установил новый рекорд, побив предыдущий — в 2018 году вес пойманного лосося был на 141 грамм меньше.

Ранее сообщалось, что венгерский рыболов Тамаш Трекслер (Tamás Trexler) поймал огромного странствующего групера. Вес рыбы почти вдвое превышал мировой рекорд.