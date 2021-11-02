Принявшая ислам Решетова вновь разозлила фанатов фото в откровенном образе

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова вновь опубликовала серию кадров в откровенном образе и вывела из себя поклонников. Фотографии и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

Знаменитость поделилась снимками с пляжа, на которых она позирует в черном платье длины макси, оголяющем ее ноги, и босоножках на плоской подошве. Образ манекенщицы дополнило множество украшений: колье в виде цепей, серьги, выполненные в форме змеи, а также различные кольца, на одно из которых нанесено слово «Аллагь» («Аллах»).

Подписчиков разозлила новая публикация Решетовой, которая в начале октября призналась на своей странице в Instagram, что ранее приняла ислам. «Когда хочется быть и мусульманкой, и Ким Кардашьян!», «Многие принимают ислам, так и не понявши суть», «А как же религия?», «Безвкусица — твоя вторая кожа», «Куда вы все наряжаетесь? И так сильно краситесь?», «Не мусульманкой, а ведьмой стала», — высказывались фанаты.

В апреле Анастасию Решетову подвергли критике в сети за фото в парандже. Ее запечатлели на фоне мечети в длинном закрытом платье изумрудного цвета и черном уборе. В описании к посту манекенщица поздравила подписчиков с наступлением священного месяца Рамадан.