Рассказано о серьезных переменах в жизни российских городов

Урбанист Алексей Радченко: через 20-30 лет мы не узнаем наши города

Российские города ждут в будущем серьезные перемены. Об этом в рамках масштабного спецпроекта «Новое общество» рассказал урбанист Алексей Радченко, специалист по городскому и транспортному планированию .

«Нас ждут серьезные преобразования, и через 20-30 лет мы не узнаем наши города», — уверен эксперт.

В частности, по его мнению, в скором будущем общественный транспорт станет единственным средством передвижения для жителей российских городов.

Эксперт констатировал, что уже сейчас личный автомобиль — не показатель статуса, к покупке теперь подходят более рационально, но о полном отказе от личного транспорта в масштабе всей страны речь пока не идет. Стимулировать отказ от личных авто сможет хорошая альтернатива в виде прекрасно работающего общественного транспорта. «На самом деле методов снижения спроса на передвижение на личном автомобиле довольно много. Это и экономические — за счет стоимости парковки, топлива и других платежей, и планировочные — когда маршруты на велосипедах и общественном транспорте получаются быстрее, проще и предсказуемее, чем на личном авто», — сказал он.

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По мнению урбаниста, в перспективе десяти лет при наличии соответствующей поддержки начнется строительство современных линий — как трамвайных, так и более сложных, вроде городской электрички. Также в России окончательно примут велосипед и самокат как полноценный транспорт и начнут массово проектировать для них соответствующую инфраструктуру.

«Перейдя полностью на общественный транспорт, мы сможем значительно сократить площадь, покрытую асфальтом, отдав ее паркам, зелени и общественным пространствам. Города станут чище, зеленее, тише и комфортнее. Улицы и кварталы станут похожи на территории санаториев, парков и курортов», — подчеркнул Радченко.

Тенденция изменения подхода к общественному транспорту в России стала одной из центральных тем цикла «Новое общество» — масштабного проекта «Ленты.ру», посвященного изменениям, которые уже начались в России или произойдут в ближайшие десятилетия. В них идет речь об отношении россиян к экологии, процессам потребления, рабочему графику и влиянию общества на изменения климата.