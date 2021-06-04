Эксперт оценила будущее российских городов фразой «будет хуже»

Профессор МГУ, специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич заявила о сокращении численности населения крупных российский городов и увеличении среднего возраста жителей. В ходе сессии «Привычки городов» на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) она отметила, что в предстоящем десятилетии «будет хуже». Трансляция дискуссии ведется на сайте мероприятия.

«Привычки [жителей] меняются, тенденции не меняются, — указала эксперт. — Тенденция номер раз: за последние пять лет в трети региональных центров население сокращается. Я даже не говорю про другие крупные города. В трети региональных центров возрастная структура старше средней по стране. То есть они (жители — прим. «Ленты.ру») бабушки и дедушки. Печальная новость — в 20-х будет хуже, потому что такая у нас возрастная пирамида. Поэтому песни про количественный рост городов — кроме московской и питерской агломераций — я бы приостановила».

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Зубаревич негативно оценила экономическую ситуацию в городах, отметив, что в них наблюдается «беда с инвестициями». «Если мы берем душевые инвестиции с корректировкой на цены, только в десяти региональных центрах они выше средних по стране. Про нестоличные не говорю, там инвестируют только в крупные промышленные города, это не в людей, не в город», — заявила экономист.

Она добавила, что «дифференциация городов по зарплате стоит намертво». «Если мы считаем с корректировкой на цены, в кучу городов нет смысла ехать из других городов других регионов. Там примерно одинаковые зарплаты, шило на мыло меняется. Поэтому едут в московскую, питерскую агломерации. А региональные столицы живут за счет стягивания населения с периферий и меньших городов своих регионов. Ничего не меняется», — посетовала Зубаревич.

Ранее в своем выступлении на ПМЭФ мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица не прекращала развиваться даже в период пандемии. Программы создания транспортной, коммунальной инфраструктуры не останавливались, подчеркнул он. Мэр поблагодарил бизнес, который не только справился с ковидными вызовами, но и сделал шаг вперед.

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