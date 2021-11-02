«Роснефть» обеспечила 35 процентов чистой прибыли ВР за 9 месяцев 2021 года

Доля прибыли BP от участия в капитале «Роснефти» за 9 месяцев составила 35 процентов, что соответствует 1,9 миллиарда долларов. Общий показатель компании за этот период составил 5,2 миллиарда долларов. Это следует из опубликованной во вторник финансовой отчетности британской компании.

Тем временем в третьем квартале BP получила чистый убыток в размере 2,5 миллиарда долларов. При этом прибыль от владения долей в «Роснефти» в этот период составила 868 миллионов долларов (для сравнения во втором квартале — 643 миллионов долларов).

Одним из благоприятных факторов для инвесторов в отчетности за 9 месяцев стала добыча углеводородов BP — 1,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом треть от всей добычи (3,27 миллиона баррелей) получена благодаря «Роснефти».

Выручка BP в третьем квартале выросла на 37 процентов, до 36,17 миллиарда долларов. Свободный денежный поток за отчетный период составил 5,98 миллиарда против 5,2 миллиарда долларов годом ранее, а капитальные затраты уменьшились на 20 процентов, до 2,9 миллиарда долларов.

BP является стратегическим акционером «Роснефти», в российской компании ей принадлежит 19,75 процента бумаг. Компания не планирует продавать долю в «Роснефти», заявил на Евразийском экономическом форума в Вероне глава ВР Бернард Луни в конце октября. «Мы на 100 процентов привержены "Роснефти", это замечательное партнерство, и мы очень ему преданы», — сказал Луни, добавив, что, кроме успешно развивающихся действующих совместных проектов, компании рассматривают также новые возможности.

«Роснефть» и ВР являются многолетними партнерами. У компаний есть три совместных предприятия в России. Это OOO «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», в котором BP принадлежат 20 процентов участия. Предприятие разрабатывает Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири. OOO «Ермак Нефтегаз», созданное в 2016 году, ведет геологоразведку в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга. Доля «Роснефти» в OOO составляет 51 процент, а ВР — 49 процентов.

В рамках СП «Харампурнефтегаз» (доля BP 49 процентов) планируется добыча нефти на зрелых месторождениях и реализация проекта добычи газа. Разработка сеноманской залежи позволит добывать свыше 10 миллиардов кубических метров газа. Проект обладает потенциалом дальнейшего наращивания газодобычи за счет освоения туронской залежи, что позволит более чем удвоить общие объемы производства.

