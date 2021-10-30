Спецпредставитель Путина оценил риски взрыва ценового пузыря на рынке нефтегаза

Аномальные цены на газ в Европе связаны с постпандемийным восстановлением стран и повышением спроса на энергоносители во всем мире. Об этом в интервью РБК заявил спецпредставитель президента России Владимира Путина по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

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Он оценил риски взрыва ценового пузыря на европейском нефтегазовом рынке и подчеркнул, что цены отражают реальную рыночную обстановку. «Я не думаю, что это пузырь. Речь не про финансовую пирамиду и что-то виртуальное, тут четко — спрос и предложение. На сегодняшний день предложения меньше, чем спроса», — отметил спецпредставитель.

Эдельгериев обратил внимание, что колебание цен может быть связано со спекулятивными моментами и политическими заявлениями, однако в целом — «это вопрос спроса и предложения». «Ряд высокопоставленных чиновников в Европе высказались о том, что Россия выполняет свои обязательства по контрактам [на поставку газа] и не виновата в этом скачке цен», — заключил он.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал, что настоящий кризис обусловлен сочетанием целого ряда различных факторов. Один из них — нарушенные глобальные цепочки поставок, которые оказались не готовы к скачкам предложения и спроса. При этом срываются поставки как готовых товаров, так и сырья. Глобальный дефицит поставок сырья, который сейчас наблюдается в энергетике, в свою очередь, начал распространяться и на другие отрасли, подчеркнул он.