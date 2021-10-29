Премьер Польши рассказал о газовом шантаже России

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий назвал действия России на газовом рынке Европы шантажом, который она использует, чтобы добиваться принятия выгодных для себя решений. Об этом он рассказал в статье, опубликованной немецкой Die Welt.

Премьер подчеркнул, что на фоне растущего давления России в самом ЕС наблюдается дефицит демократии. Моравецкий заметил, что Польша не собирается покидать объединение, но уважение к его законам не означает, что те имеют приоритет над национальным законодательством.

Ранее Моравецкий призывал Европейскую комиссию организовать расследование против «Газпрома», поскольку именно российская компания, по его мнению, виновна в охватившем Европу энергокризисе, спровоцировав рекордный рост цен на газ.

По версии Варшавы, Москва сознательно ограничивает поставки газа в Европу, чтобы добиться разрешения на эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».

26 октября министерство экономики Германии направило в Федеральное сетевое агентство (BNetzA) положительное заключение по сертификации газопровода. В ведомстве посчитали, что тот не представляет опасности для газоснабжения Германии и Евросоюза. На следующий день президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» увеличить поставки в Европу.

Между тем в четверг, 28 октября, польский нефтегазовый концерн PGNiG попросил «Газпром» снизить цены на поставки газа. В российской компании пообещали изучить обращение.