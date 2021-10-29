Премьер Польши назвал отличительную черту институтов Евросоюза

Премьер министр Польши Матеуш Моравецкий назвал отличительную черту институтов Европейского Союза (ЕС) и указал, что они выделяются «дефицитом демократии». Об этом сообщает Welt со ссылкой на комментарий политика.

По словам премьера, европейским государствам стоит задуматься, хотят ли они слиться с институтами в Брюсселе и Люксембурге или сохранить свой суверенитет. Он подчеркнул, что уважение к праву ЕС не означает его преобладания над национальными конституциями. «Польша не является исключением», — добавил Моравецкий.

При этом политик указал, что Польша — «лояльный член ЕС» и не намерена выходить из Евросоюза. «Трудно найти нацию, более привязанную к идее свободы, демократии и европейской идее, чем Польша. В польском парламенте и общественной жизни преобладают проевропейские силы», — прокомментировал премьер-министр.

27 октября Суд ЕС наложил на польское государство штраф в размере 1 миллиона евро в сутки из-за его отказа упразднить дисциплинарную палату Верховного суда — в европейском блоке считают, что действие этого органа подрывает независимость судебной власти в республике.

7 сентября Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши из-за судебной реформы. Ровно через месяц, 7 октября, польский Конституционный суд признал верховенство конституционного права над европейским.