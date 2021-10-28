В Польше отказались выплачивать назначенный Евросоюзом штраф

Глава Минюста и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что Варшава не должна платить штрафы, назначенные Европейским судом юстиции. Об этом сообщает ТАСС.

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«Польское государство не может уступить беззаконию. Польша не может и не должна заплатить ни одного злотого», — добавил министр на брифинге для прессы. По его словам, Варшаве стоит отказаться выплачивать назначенные штрафы, как по санкциям в отношении шахты «Туров», так и за изменения в судебной системе.

Зебро отметил, что будет настаивать на этом, находясь на посту главы Минюста. Ранее его заместитель Себастьян Калета назвал решение суда Евросоюза «шантажом и узурпацией власти в республике со стороны Брюсселя». Он отметил, что ЕС полностью игнорирует польское законодательство и решения Конституционного суда Польши.

Ранее 27 октября суд ЕС наложил на Польшу штраф в размере одного миллиона евро в сутки из-за отказа Варшавы упразднить дисциплинарную палату Верховного суда. В ЕС посчитали, что действие этого органа подрывает независимость судебной власти в польском государстве.

21 сентября ЕС потребовал от Польши выплачивать каждый день по 500 тысяч евро за отказ от закрытия угольной шахты «Туров». Эту сумму Варшава должна вносить до официального прекращения работы шахты. Согласно позиции Брюсселя, шахта наносит вред экологической системе соседней Чехии.

