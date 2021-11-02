Бортпроводник раскрыл смысл используемых на борту тайных сигналов

Международный бортпроводник Матеуш Машчинский (Mateusz Maszczynski) раскрыл смысл тайных сигналов, которые используются членами экипажа во время полета. Об этом сообщает Paddle your own Kanoo.

Молодой человек рассказал, что на указателях выхода, расположенных в салоне самолета, снизу находится панель оповещения ACP, состоящая из трех световых индикаторов розового, синего и оранжевого или желтого цвета.

Если загорается синий цвет, это означает, что один из пассажиров нажал кнопку вызова бортпроводника. Розовый цвет сигнализирует членам экипажа о поступившем телефонном звонке. При этом если индикатор горит постоянно, то вызов односторонний, а если мигает, то входящий звонок групповой.

Постоянный оранжевый или желтый свет сообщает бортпроводникам, что находящийся в туалете пассажир нажал на кнопку вызова и ему нужна помощь. Если индикатор мигает, это говорит о том, что в уборной сработал индикатор дыма.

Ранее в сентябре бортпроводники различных авиакомпаний раскрыли смысл наиболее популярных секретных слов в самолете. Например, для обозначения милых пассажиров на воздушном судне сотрудники авиакомпаний произносят слово «боб» (bob). Этот термин расшифровывается как «лучший на борту».