Бортпроводники раскрыли смысл используемых на борту тайных слов

Бортпроводники различных авиакомпаний раскрыли смысл наиболее популярных тайных слов в самолете. Своими историями они поделились с изданием The Sun.

К примеру, для обозначения милых пассажиров на воздушном судне сотрудники авиакомпаний произносят слово «боб» (bob). Этот термин расшифровывается как «лучший на борту».

Также иногда используется фраза «горячий кофе» (hot coffee), когда члены экипажа хотят указать на симпатичного путешественника. «Если вы говорите, что у меня горячий кофе на сидении 3В, то это означает, что на этом месте находился чрезвычайно привлекательный пассажир, на которого стоит посмотреть и другим бортпроводникам», — пояснила стюардесса Эмили Уиткоп (Emily Witkop).

Другим секретным словосочетанием является «уборка урожая» (cropdusting), к которому прибегают сотрудники авиакомпаний, когда в самолете находится неприятный турист. «Если пассажир ведет себя очень грубо и доставляет много трудностей, то стюардессы будут быстро проходить мимо обидчика, стараясь не замечать его», — рассказала бортпроводник Аманда Плева (Amanda Pleva).

Помимо этого, часто используется выражение «Том Круз» (Tom Cruise), которое обозначает в какой из двух одинаковых емкостей находится чай, а в какой — кофе. «Если звучит фраза "Том Круз на борту", то экипаж знает, что чай налит в левой емкости, а кофе — в правой», — объяснил писатель Бен Макфарлейн (Ben McFarlane).

Ранее российская стюардесса раскрыла тайный смысл жестов, которые используют бортпроводники для незаметного окружающим общения друг с другом. Так, быстрый указывающий взгляд в сторону одного из пассажиров означает требование обратить на него внимание.