Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) призвало граждан использовать в своих экономических операциях только национальную валюту — афгани. Об этом сообщил назначенный талибами заместитель министра информации и культуры во временном кабмине Забихулла Муджахид в своем Twitter-аккаунте, пишет ТАСС.

По его словам, нарушителей данного предписания ожидает разбирательство в судебном порядке. «Использование иностранной валюты негативно сказывается на экономике, и эти потери отражаются на каждом жителе страны», — заявил Муджахид.

Ранее Муджахид назвал главные источники доходов захватившей власть в Афганистане организации. «Налоги и таможенные пошлины. В дальнейшем мы планируем получать доход от добычи полезных ископаемых», — отметил он.