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Названы главные источники доходов «Талибана»

В «Талибане» рассказали, что главными источниками их дохода являются налоги и пошлины
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Фото: Saifurahman Safi / Globallookpress.com

Представитель террористического движения «Талибан» (запрещено в России), замминистра информации и культуры в сформированном талибами временном кабмине Забихулла Муджахид назвал корреспонденту ТАСС главные источники доходов захватившей власть в Афганистане организации.

«Налоги и таможенные пошлины. В дальнейшем мы планируем получать доход от добычи полезных ископаемых», — рассказал представитель движения.

Ситуация в экономике Афганистана является довольно сложной, несмотря на меры, которые принимают талибы. По большому счету это происходит из-за того, что новые власти имеют доступ лишь к 0,1 процента госрезервов из 9,4 миллиарда долларов, так как их значительная часть была заморожена США.

Ранее стало известно, что представители «Талибана» провели двухдневные переговоры с американской делегацией в Катаре. Стороны договорились о доставке гуманитарной помощи от США в Афганистан и содействии благотворительным организациям.

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