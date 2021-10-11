Афганский «Брюс Ли» рассказал о попытках сбежать от талибов

Афганский двойник Брюса Ли Ализаде заявил, что талибы зарезали его партнера по тренировкам

Афганский актер-двойник Брюса Ли Аббас Ализаде (Abbas Alizadeh) рассказал об опасениях за свою жизнь и попытках сбежать после того, как члены террористического движения «Талибан» (запрещено в России) зарезали его партнера по тренировкам. Об этом сообщает The Sun.

28-летний мужчина, который является двойником легендарного гонконгского и американского киноактера и мастера боевых искусств Брюса Ли, публикует в интернете видео о своих тренировках, включая отжимания на двух пальцах. Однако, он больше не может тренироваться после произошедшего в августе переворота в Афганистане.

Он заявил, талибы презирают хазарейцев — шиитов смешанного происхождения, населяющих центральный Афганистан — одним из которых он является. Из-за этого Ализаде переживает, что может стать их следующей жертвой и постоянно переезжает, не оставаясь на одном месте более двух дней. Актер хочет сбежать со своей семьей из Афганистана и переехать в Великобританию, чтобы «стать следующим Брюсом Ли» и сниматься в кино.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки предупредил США, что любые попытки Вашингтона ослабить власть «Талибана» могут вызвать «проблемы для народа».