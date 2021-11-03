Роману Абрамовичу пообещали трудности с продажей самолета

Роман Абрамович решил продать принадлежащий ему Boeing 767-300ER, самолет российского олигарха выставлен на торги. Стоимость лота составляет 100 миллионов долларов, передает Forbes со ссылкой на источники на авиарынке. Но с продажей могут возникнуть трудности, пообещали эксперты.

Самолет был произведен в 2003 году, а эксплуатироваться начал с 2007-го, и тогда обошелся покупателю в 315 миллионов долларов. Он может вместить до 34 пассажиров. У самолета есть еще одна отличительная черта, отмечает «Секрет фирмы». Споттеры — фотографы, занимающиеся съемкой самолетов — называют его «Бандитом» за черную полосу у кабины пилотов, напоминающую очки или маску.

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В Boeing есть три гостевые спальни, столовая, читальный зал и гостиная. В воздухе он провел 7080 летных часов, выполнив 1954 цикла (взлет-посадка). Как отметил руководитель проекта BizavNews Дмитрий Петроченко для подобного самолета это ничтожно мало.

Однако найти нового владельца будет непросто, так как в этой нише покупатели очень требовательны. «Богатейшие бизнесмены хотят летать на судне со сделанным по индивидуальному заказу интерьером, который отличался бы от других», — объяснил Петроченко.

В начале 2021 года The Times рассказала об «империи недвижимости» Абрамовича в Великобритании. По данным газеты, стоимость домов и квартир олигарха оценивается в 274,25 миллиона долларов.