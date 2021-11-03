Задержавшийся в Киеве самолет с россиянами приземлился в Москве

Перенаправленный в Киев из-за тумана самолет с россиянами приземлился в Москве

Перенаправленный в Киев рейс венгерской Wizz Air прибыл в Москву. Информация о посадке опубликована на портале для отслеживания рейсов FlightRadar24.

Уточняется, что самолет не смог сесть в российской столице из-за тумана, задержался в Киеве и был затем возвращен в Будапешт.

Один из пассажиров рассказал Ленте.ру, что всем туристам предоставили билеты на рейс WizzAir на следующий день, однако некоторые отказались от этого.

«Многие отказались лететь с WizzAir. Я не стал разбираться с этим возрватом денег, решил потом этим заняться онлайн», — рассказал источник.

Самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково в 10:25 по московскому времени.

3 ноября сообщалось, что рейс W6 2489 из Будапешта в Москву авиакомпании Wizz Air, который вынужденно приземлился в Киеве, отправлен обратно в венгерский аэропорт из-за нелетной погоды.

