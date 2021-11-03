В Белоруссии суд над анархистом приостановили из-за сообщений о бомбе

В Минске суд над анархистом Дедком приостановили из-за сообщений о минировании

В Минске суд над белорусским анархистом и блогером Николаем Дедком приостановили из-за возможной бомбы в здании. Об этом сообщает Telegram-канал правозащитного центра «Весна».

Заседание по делу Дедка в Минском городском суде началось с сообщения о минировании. Процесс был приостановлен, а на место были вызваны саперы.

После того, как операция по поиску бомбы закончилась, всех участников заседания вновь запустили в здание суда.

12 ноября 2020 года белорусские силовики задержали Николая Дедка в поселке Сосновый Осиповичского района. В МВД сообщили, что дома у анархиста были найдены иностранные банковские карты и крупные суммы денег в валюте, а также агитационные материалы и коктейли Молотова.

В отношении активиста был возбужден ряд уголовных дел. Его обвиняют в нарушении общественного порядка, призывах к нанесению вреда национальной безопасности страны и изготовлении зажигательных смесей (статьи 342, 361 и часть 3 статьи 295 Уголовного кодекса Белоруссии).