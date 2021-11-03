Отличие нового платья в реальной жизни от фото на сайте удивило покупательницу

Девушка купила облегающее платье в интернете и удивилась его отличию от фото на сайте

Покупательница приобрела новую одежду в интернет-магазине Pretty Little Thing и удивилась ее отличию в реальной жизни от рекламного фото на сайте компании. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах пользовательница Хави (Havi) объяснила, что купила облегающее мини-платье с декольте из розового латекса. Его стоимость на сайте марки с учетом скидки составляет почти 28 долларов (примерно две тысячи рублей). После этого девушка продемонстрировала доставленную вещь, которая не соответствовала заявленному на сайте изображению: курьер привез мешковатое мятое платье длиной до колен.

«Pretty Little Thing, считайте свои последние дни», — пошутила героиня материала. Ее публикация стала вирусной и набрала два миллиона просмотров и 338 тысяч лайков.

Пользователи сети принялись критиковать упомянутый бренд в комментариях. «Это розовая сумка для продуктов?», «PrettyLittleThing неоднократно высылал мне не то, что изображено на сайте. С тех пор я никогда не делаю там покупки», «Я еще не видела розовые мешки для мусора!», «Типичная ситуация для этого магазина», — высказывались они.

В октябре девушка купила серый пуховик в интернет-магазине Pretty Little Thing и расстроилась после примерки. Пользовательница с никнеймом @amylynnnc прикрепила снимок вещи с сайта марки и показала, как она сидит на модели. После этого она примерила обновку и продемонстрировала, что в реальности пуховик оказался ей чересчур велик.