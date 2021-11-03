Россиян предупредили о последствиях недолеченного гриппа

Врач-терапевт, гематолог Диана Ким в беседе с радио Sputnik сообщила, что осложнения после гриппа во многих случаях могут быть не менее опасными, чем после COVID-19.

Специалист отметила, что к профилактике и лечению гриппа нужно относиться очень серьезно, так как он имеет свои последствия и осложнения. «Это может быть поражение сердца в виде эндокардитов, миокардитов, и миокардиты мы очень часто видим после перенесенного гриппа. Дальше — почки, поэтому после перенесенного гриппа всегда надо сдавать общий анализ мочи, потому что мы можем даже не чувствовать никаких проявлений заболевания почек, но поражение может присутствовать», — подчеркнула она.

Кроме того, Ким подчеркнула, что грипп способен запустить любое аутоиммунное заболевание. Врач уточнила, что осложнения проявляются, как правило, в течение месяца после перенесенного заболевания. Специалист подчеркнула, что чаще всего их причиной является преждевременное возвращение к активной жизни. «С недолеченным гриппом, когда есть легкие остаточные проявления инфекции, а человек выходит на работу, вероятность получить осложнения более высока, чем у человека, который полностью восстановится и после этого выйдет на работу», — сказала она.

Ранее Министерство здравоохранения России разрешило одновременно вакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник V» и делать прививку от гриппа. Такое решение было принято на основании исследований, продемонстрировавших отсутствие снижения иммуногенности вакцин при их одновременном введении, уточнили в ведомстве.

