Экономика
 
Последние новости
СК начал искать авторов видео с «элементами однополого полового акта» у Кремля
Банкротство британских энергокомпаний связали с российским газом
Танк Leopard 2 испытали с израильским комплексом активной защиты
Белоруссия решила приостановить эксплуатацию Ан-12
Махачев ответил оценившему его победу на турнире UFC Макгрегору
Врач развеял популярные у россиян мифы о холестерине
48-летнюю модель пристыдили в сети за фото в оголяющем грудь наряде
Стали известны причины отправки 14-летней школьницы в детдом в Подмосковье 
Россияне высмеяли квартиру с туалетом на балконе
На Урале восставшую против главного вора в законе Чечни колонию усмирил спецназ
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский фондовый рынок закрылся падением

Индекс Мосбиржи упал на 0,54 процента на закрытии торгов
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Российский фондовый рынок закрылся падением основных биржевых индексов в среду, 3 ноября. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 4184,87 пункта (минус 0,54 процента), индекс РТС — до 1826,65 пункта (минус 1,31 процента).

Среди «голубых фишек» завершили основные торги в плюсе «Магнит» (плюс 0,96 процента, до 6720 рублей за акцию), «Яндекс» (плюс 0,93 процента, до 5997,8 рубля) и TCS Group (плюс 0,24 процента, до 7885,8 рубля). Больше всего подешевели акции «Роснефти» (минус 1,79 процента, до 618,9 рубля), «Татнефти» (минус 1,6 процента, до 536,5 рубля) и «Сургутнефтегаза» (минус 1,42 процента, до 33,37 рубля).

Курс доллара на 18:45 стоил 72,2 рубля (плюс 0,67 рубля), курс евро — 83,62 рубля (плюс 0,79 рубля). Биткоин торговался по 61 955,9 доллара за монету (минус 3,27 процента).

Курс доллара от TradingView

Нефть марки Brent торговалась по 82,33 доллара за баррель (минус 2,82 процента), марки WTI — по 81,19 доллара (минус 3,24 процента). Декабрьские газовые фьючерсы стоили 940 долларов за тысячу кубометров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Акции производителей удобрений рухнули
Акции Tesla рухнули
Акции «Тинькофф» взлетели
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 июля

Искусственное мясо захватывает мир.

Почему Россия оказалась к этому не готова?
11:40 2 ноября

Россиянам пообещали рост зарплат

10:43 2 ноября

Сбербанк предложил своим клиентам «СберВклад» и «СберВклад Прайм»

10:37 2 ноября

Российские банки захотели раздавать кредитки без ограничений

Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
10:20 2 ноября

Россияне растеряли эффективность работы на удаленке

10:15 2 ноября

Российский фондовый рынок открылся ростом

10:11 2 ноября

Число выданных СберБанком в 2021 году потребкредитов превысило данные 2020 года

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
08:57 2 ноября

Цене на нефть пообещали рост до 120 долларов

08:38 2 ноября

Россиянам ограничат возможность покупать товары в рассрочку

07:21 2 ноября

В Германии рассказали о рухнувших ценах на газ в Европе после одной фразы Путина

Россия
Очевидец расcказал о крушении самолета Ан-12 в Иркутской области
Похороны Сталина«Они боятся его даже мертвого»
60 лет назад тело Сталина тайно вынесли из Мавзолея и похоронили. Кому это было нужно?
Губернатор Иркутской области подтвердил гибель всех людей на борту Ан-12
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября.
Деньги бизнесменам, выплаты блокадникам, полеты в Таиланд и другие страны
В ГД предложили разрешить прививаться иностранными вакцинами при одном условии
«Дом будто ножом срезало»
60 лет назад СССР взорвал «Царь-бомбу» — самую мощную в истории. Что помнят о взрыве очевидцы?
ВТБ, Мосметро, Google, Mastercard и Samsung протестировали виртуальную «Тройку»
Все материалы
Мир
Кандидатуру выпускницы МГУ рассмотрят на пост в Минфине США
Свой — чужой.
Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?
Новая вспышка заболеваемости COVID-19 произошла в Китае
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Франция обвинила Австралию в преднамеренном обмане с подлодками
ИГ взяло ответственность за теракт против «Талибана» в Кабуле
Кто теперь угнетен?
США и Европа годами боролись за права ЛГБТ. Почему это привело общество к расколу и конфликтам?
Все материалы
Бывший СССР
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
«Было очень страшно»
30 лет назад в СССР начались межэтнические конфликты. Какими их запомнили очевидцы и участники?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
«Уралмашзавод» отстранил работников без прививок
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Американская компания отказалась от добычи газа в Черном море
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Сбер закрыл крупную сделку с «Михайловским ГБЖ» по зеленой металлургии
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Все материалы
Силовые структуры
МВД подтвердило задержание сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
Россиянка расчленила сожителя и попыталась спрятать его в холодильнике
Правительство засекретит закупки Росгвардии и ФСО
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Арестованного за госизмену Сафронова поместили в карцер из-за телеантенны
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Все материалы
Наука и техника
Доказана эффективность третьей дозы вакцины Pfizer против коронавируса
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Глава UFC ужаснулся работой судьи из России на турнире
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Глава UFC отреагировал на слова Федора Емельяненко о себе
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Кинокомикс «Вечные» стал самым низкооцененным фильмом Marvel
Жаждал смерти.
Как Чарльз Бронсон стал легендой боевиков, героем мемов и любимым актером Высоцкого?
Новый директор МХАТ Кехман сравнил Бузову с Цискаридзе
Возвращение великих.
«Король тигров», Декстер и шальная Екатерина II в главных сериалах ноября
Жена Алека Болдуина пожаловалась на преследования
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Александр Домогаров уволился из театра Моссовета после 27 лет работы
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников дал россиянам советы по вакцинации от коронавируса
Малышева предупредила об опасности ночного голода
Партнерский материал
Звезды возвращаются.
Новый сезон музыкального проекта «Суперстар!» на НТВ
Бывший участник КВН оценил современный юмор
«Мы просто зомби»
Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?
Интерпол задержал в России известного хакера
«Будущее уже наступило»
Как умные дома и умные города изменят жизнь миллиардов людей по всему миру?
Все материалы
Ценности
Женщина потратила три миллиона рублей ради внешности Барби
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Кейт Миддлтон вышла на публику в платье за сотни тысяч рублей и старых туфлях
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Пресс Дженнифер Лопес удивил фанатов
Блогерша показала целлюлит на снимках без ретуши и восхитила фанатов
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Сексуально озабоченного четырехметрового аллигатора изолировали от сородичей
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Haval выводит на рынок стильный кроссовер Monster
Volkswagen ID.3 — Golf XXI века?
Немецкий электрохэтч, который стоит как Tesla и не врет о запасе хода
Из-за тумана московские дорожные камеры «не замечают» нарушений ПДД
Что общего у ноутбука со спорткаром?
Объясняем на примере Porsche Design Acer Book RS и автомобилей Porsche
Представлен греческий гиперкар Chaos с разгоном до «сотни» за 1,55 секунды
Каким бывал Range Rover: самые экзотические версии
Электрокар, пикап, кабриолет, броневик, лимузин и рестомод
У Ford Bronco появилась 400-сильная заводская версия для пустынных гонок
Все материалы
Среда обитания
Названы регионы России с самыми доступными частными домами
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о жизни в съемной квартире в Москве
Своя атмосфера.
Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
Прохор Шаляпин отказался вернуть квартиры родителям покойной жены
Ролик «Don't Choose Extinction»Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Раскрыто влияние климатических проектов на экономику России
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В пирог все завернешь»
Каким был свадебный торт на Руси?
Первый был комом.
Как блины стали неотъемлемым символом главного религиозного праздника России?
Город-герой Керчь.
Как Керченско-Эльтигенская операция помогла освободить Крым во время Великой Отечественной войны?
Город-герой Керчь.
Как проходили военные действия Керченско-Феодосийской десантной операции в Крыму?
Селение Тиб. Башни Боциевых. Средние века. Памятник истории и архитектуры федерального значения. Справа — семейное святилище. «Это место силы нашего рода»
Молодежь Северной Осетии сама восстанавливает родовые башни. Как и зачем они это делают?
«Мурман — земля необитаемая»
Как влияет на здоровье климат Крайнего Севера и как с ним справляются местные жители?
Город-герой Севастополь.
Как советским войскам удалось отстоять город во время Великой Отечественной войны?
Все материалы