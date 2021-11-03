Индекс Мосбиржи упал на 0,54 процента на закрытии торгов

Российский фондовый рынок закрылся падением основных биржевых индексов в среду, 3 ноября. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 4184,87 пункта (минус 0,54 процента), индекс РТС — до 1826,65 пункта (минус 1,31 процента).

Среди «голубых фишек» завершили основные торги в плюсе «Магнит» (плюс 0,96 процента, до 6720 рублей за акцию), «Яндекс» (плюс 0,93 процента, до 5997,8 рубля) и TCS Group (плюс 0,24 процента, до 7885,8 рубля). Больше всего подешевели акции «Роснефти» (минус 1,79 процента, до 618,9 рубля), «Татнефти» (минус 1,6 процента, до 536,5 рубля) и «Сургутнефтегаза» (минус 1,42 процента, до 33,37 рубля).

Курс доллара на 18:45 стоил 72,2 рубля (плюс 0,67 рубля), курс евро — 83,62 рубля (плюс 0,79 рубля). Биткоин торговался по 61 955,9 доллара за монету (минус 3,27 процента).

Нефть марки Brent торговалась по 82,33 доллара за баррель (минус 2,82 процента), марки WTI — по 81,19 доллара (минус 3,24 процента). Декабрьские газовые фьючерсы стоили 940 долларов за тысячу кубометров.