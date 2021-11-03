Назван главный недостаток iPhone 14

Запланированный на 2022 год флагманский смартфон Apple может получить старый процессор. Об этом сообщает издание The Information.

Источники медиа рассказали, что поставщик чипов для Apple — тайваньская компания TSMC — не успеет изготовить процессоры нового поколения для iPhone 14. Инсайдеры полагают, что переход на процессоры, построенные по трехнанометровому техпроцессу, затянется. Данную особенность авторы называют как возможный главный недостаток будущего флагмана.

При этом TSMC должен начать переход на новый техпроцесс раньше конкурентов, однако до осени 2022 года чипы не будут готовы. По мнению авторов, Apple может подготовить для следующего флагмана процессор на базе пятинанометрового чипа Apple A15 Bionic. Возможно, он получит название A15 Pro и A15 Max.

Вероятнее всего, новый чип окажется мощнее предыдущего. Однако переход на трехнанометровые процессоры, видимо, откладывается до 2023 года.

В сентябре журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что запланированные на 2022 год смартфоны Apple получат полный редизайн. Специалист не стал раскрывать детали обновления, но заявил, что с будущим апдейтом связан тот факт, что iPhone 13 так незначительно отличается от iPhone 12.