iPhone 14 получит полный редизайн

Следующий смартфон Apple получит полный редизайн и будет существенно отличаться от актуального iPhone 13. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналисты ссылаются на автора Bloomberg Марка Гурмана, который в своей рассылке Power On предсказал особенности будущей линейки смартфонов Apple. Гурман считает, что в 2022 году Apple проведет полный редизайн телефонов, что будет связано с внешним видом девайсов. Специалист не стал раскрывать детали обновления, но заявил, что с будущим апдейтом связан тот факт, что iPhone 13 так незначительно отличается от iPhone 12.

Также Марк Гурман ожидает, что в 2022 году американская компания выпустит четыре смартфона, однако откажется от mini-модели. Apple запланировала производство базовых iPhone 14 и 14 Max, а также премиальных iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Кроме того, журналист рассказал о планах Apple на складные устройства. По его информации, инженеры компании работают в этом направлении, первые смартфоны со складным форм-фактором появятся в течение нескольких ближайших лет.

Ранее авторитетный аналитик Мин-Чи Ко сообщил, что в 2022 году Apple проведет редизайн линейки смартфонов. В частности, Pro-модели серии получат круглую перфорацию на экране вместо «моноброви». В начале сентября о том, что iPhone 14 лишатся экранного выреза, рассказал популярный блогер Джон Проссер.