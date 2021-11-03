Cуд арестовал организатора «Русского марша»

Судья Перовского райсуда Москвы назначил организатору шествия националистов «Русский марш» Никите Зайцеву административный арест на 10 суток за неповиновение законному требованию сотрудника правопорядка. Об этом рассказал РИА Новости сам активист.

2 ноября Зайцева задержали полицейские на востоке Москвы. Активист предположил, что это может быть связано с предстоящим шествием «Русский марш». По словам Зайцева, сотрудники полиции по отношению вели себя «вполне корректно».

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия 4-7 ноября в несогласованных массовых мероприятиях из-за коронавирусных ограничений.