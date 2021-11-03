Задержан организатор шествия «Русский марш»

В Москве задержали организатора шествия националистов «Русский марш» Никиту Зайцева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, Зайцев был задержан на востоке Москвы, его проверяют на предмет причастности к правонарушениям. Сам Зайцев в беседе с агентством подтвердил свое задержание сотрудниками 2-го спецполка МВД, которые отвезли его на территорию ОВД «Новогиреево».

Он затруднился сказать, с чем может быть связано его задержание, однако допустил, что причиной может быть предстоящий 4 ноября «Русский марш». Зайцев отметил, что полицейские по отношению к нему ведут себя «вполне корректно».

В беседе с РИА Новости он уточнил, что ему «вменяют нарушение статьи 19.3 КоАП РФ за якобы отказ предоставить полицейским паспорт». «Скорее всего, завтра пройдет суд», — заключил Зайцев.

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия 4-7 ноября в несогласованных массовых мероприятий из-за коронавирусных ограничений.