В центре Москвы задержали десятки участников несанкционированного «Русского марша»

Более трех десятков участников несанкционированного «Русского марша» задержали в центре Москвы у станции метро «Цветной бульвар». Об этом в среду, 4 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей националистических движений.

В частности, среди задержанных оказался организатор акции Никита Зайцев. «В полицейском автобусе, где я нахожусь, — 17 человек. Во втором полицейском автобусе еще 15 задержанных. Также тут был третий полицейский автобус, пока неизвестно, сколько человек разместили там», — рассказал он агентству.

Еще несколько участников акции были задержаны возле общественной приемной здания ФСИН. Кроме того, по словам члена оргкомитета акции Ивана Белецкого, еще два человека были задержаны в Люблино. Ими оказались заявитель «Русского марша» от Института национальной политики Дмитрий Михайлов и журналистка Ольга Сапронова. Обоих доставили в ОВД «Марьинский».

В настоящее время у «Цветного бульвара» дежурят сотрудники полиции, также рядом припарковано несколько автозаков. Правоохранители просят собравшихся не создавать помех для движения пешеходов.

Участники шествия в этом году планировали пройти от станции «Цветной бульвар» до общественной приемной ФСИН России на Садовой-Сухаревской улице и потребовать провести проверку по факту смерти в СИЗО националиста Максима Марцинкевича. В мэрии Москвы отказались согласовывать акцию, кроме того, прокуратура направила в адрес организаторов предостережение.

Ранее столичные власти также отклонили заявку организаторов «Русского марша» на проведение акции в районе Люблино, где она проходит с 2009 года. Планировалось, что на марш соберутся 5 тысяч человек. В мэрии запрет объяснили эпидемиологической ситуацией в городе.